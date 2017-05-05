В Бурятии число пожаров за сутки выросло втрое

КРАСНОЯРСК, 5 мая — РИА Новости. Число лесных пожаров в Бурятии за сутки возросло до трех, все они возникли из-за неосторожного обращения с огнем, сообщила пресс-секретарь агентства лесного хозяйства республики Екатерина Иванчикова.

На утро 4 мая был зарегистрирован один лесной пожар в Северо-Байкальском районе. Очаг локализован на площади 9 гектаров.

"На утро 5 мая в республике зарегистрировано три очага в Северо-Байкальском районе. На землях лесного фонда один очаг действует на площади 8 гектаров, второй локализован на площади 23 гектара. На двух очагах работало более 40 человек… Задействовано 11 единиц тяжелой и лесопожарной техники", — сказала представитель агентства.

Еще одно очаг возгорания — в Северо-Байкальском районе на площади 14 гектаров.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 136 очагов возгораний на общей площади около 13,2 тысячи гектаров. В прошлом году на эту же дату был зарегистрирован 81 очаг, площадь пройденная огнем составила 2,2 тысячи гектаров. —0-