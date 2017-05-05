Два человека в Якутии погибли в результате падения автомобиля в реку

ХАБАРОВСК, 5 мая — РИА Новости. Автомобиль Suzuki Swift, в котором находились четыре человека, упал с моста в реку на 189-м километре федеральной автодороги "Колыма" в Чурапчинском районе Якутии, два человека погибли, сообщает в пятницу служба спасения республики Саха (Якутия).

"Оперативной группе спасателей, работающей на паводке в Чурапчинском районе, вечером в четверг от дежурного полиции поступило сообщение о ДТП в районе 189-го километра ФАД "Колыма". Машина опрокинулась с моста в речку Таралай, в кабине находились четыре человека, двое из них выбрались самостоятельно, двое остались в автомобиле", — говорится в сообщении.

Отмечается, что первыми к месту происшествия прибыли пожарные из села Чурапча, они оказали первую помощь пострадавшим. Иномарку, которая находилась на глубине двух метров, вытащили с помощью троса и трактора. В машине обнаружили тела двоих мужчин.

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением. На месте происшествия работают сотрудники следственных органов.