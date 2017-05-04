В Ладожском озере обнаружили тела трех пропавших рыбаков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Следственные органы Карелии проводят проверку по фактам гибели трех рыбаков в Ладожском озере, сообщает республиканское СУСК РФ.

Установлено, что 29 апреля двое мужчин (один — житель Санкт-Петербурга, второй — из Ленинградской области) приехали в Лахденпохский район Карелии на рыбалку. Взяв в прокат моторную лодку, мужчины вышли в Ладожское озеро при неблагоприятных погодных условиях и не вернулись к назначенному времени. 30 апреля другой житель Санкт-Петербурга также на моторной лодке рыбачил в Ладожском озере и не вернулся на берег.

"В ходе поисковых мероприятий тела трех мужчин были обнаружены в акватории Ладожского озера. По версии следствия, мужчины утонули в результате несчастного случая", — говорится в сообщении.

По этим фактам проводятся доследственные проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.