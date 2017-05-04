Дело против участника митинга 26 марта в Москве направили в суд

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Уголовное дело против Станислава Зимовца, обвиняемого в нападении на полицейских в ходе несогласованной акции 26 марта в центре Москвы, направлено в Тверской районный суд Москвы, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

"Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника несанкционированного митинга, проходившего 26 марта 2017 года на Пушкинской площади в г. Москве Станислава Зимовца", — говорится в сообщении.

Акции протеста прошли 26 марта в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Не санкционированная властями акция прошла 26 марта и в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек.

По данным МВД, были задержаны около 500 человек. Через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом. Четыре человека арестованы по уголовному делу о нападениях на силовиков: это Александр Шпаков, Станислав Зимовец, Юрий Кулий и Андрей Косых. В отношении трех из них расследование уже завершено.