ФСИН заявила о запрете Навальному выезжать за границу, сообщил адвокат

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. ФСИН через адвоката предупредила Алексея Навального о запрете ему выезжать за границу для лечения, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Вадим Кобзев.

Ранее сегодня "команда Навального" сообщила в Twitter, что тому "внезапно решили выдать загранпаспорт" и оппозиционер в связи с этим собирается отправиться за границу на лечение в глазную клинику. Химический ожог глаза он получил в ходе нападения в Москве в конце апреля, когда неизвестные облили его зеленкой.

"Мне только что позвонила начальница уголовно-исполнительной инспекции, где должен отмечается Алексей Навальный, и сказала, чтобы я предупредил его о запрете выезжать за границу. Она утверждает, что выезжать за рубеж при условном сроке запрещено", — сказал защитник.

По его мнению, ФСИН неверно трактует закон: "В законе сказано, что условно осужденным можно ограничить выезды за рубеж, но не то, чтобы это делалось в обязательном порядке".