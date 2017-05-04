При крушении вертолета в Башкирии погибли пилот и два пассажира

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Пилот и двое пассажиров вертолета Robinson, потерпевшего крушение в Башкирии, погибли, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.

"К сожалению, пилот и двое пассажиров погибли", — подтвердила Иванова, указав, что личность пассажиров устанавливается.

По ее словам, надзорное ведомство организовало проверку по факту крушения вертолета, на место происшествия выехал заместитель Стерлитамакского транспортного прокурора. Она уточнила, что проверка проводится совместно Стерлитамакской и Уфимской транспортными прокуратурами.