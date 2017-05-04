В Краснодаре из-за рекламы пивной с образом Родины-матери возбудили дело

КРАСНОДАР, 4 мая — РИА Новости. Предприниматель в Краснодаре использовал в рекламе своего пивного магазина на фасаде здания образ "Родина-мать зовет", по данному факту УФАС возбудило дело об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе Краснодарского УФАС России.

Как пояснили в ведомстве, на фасаде магазина "Пивная СССР", а также на боковой стене здания, расположенного на улице Благоева в Краснодаре, размещена реклама пива со словами "Пивная СССР. Мы открылись. Даем рыбу в подарок. Добро пожаловать. Цены коммунистические…" с использованием образа "Родина-мать зовет", что является нарушением ФЗ "О рекламе".

Кроме того, нарушением закона является и то, что реклама пива распространяется с использованием рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на фасаде и боковой стене магазина "Пивная СССР".

"По данному факту 03.05.2017 г. в отношении индивидуального предпринимателя Краснодарским УФАС России возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.14.3 КоАП РФ", – говорится в сообщении.

Ранее "Единая Россия" заявила о том, что в ближайшее время проработает вопрос об определении правового статуса символов победы в Великой Отечественной войне, чтобы впоследствии разработать поправки в федеральное законодательство. По словам замсекретаря генсовета ЕР Евгения Ревенко, в последнее время участились случаи использования символов Победы в коммерческой рекламе, при этом порядок использования изображения георгиевской ленты и другой военно-патриотической символики законодательством не урегулирован.