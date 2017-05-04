Под Кемерово трех женщин с детьми ударило током в бассейне

КЕМЕРОВО, 4 мая – РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области проводит доследственную проверку по факту поражения электрическим током в бассейне трех женщин с детьми, сообщила пресс-служба ведомства.

"Сегодня, 4 мая, поступило сообщение о том, что в одном из спортивных комплексов областного центра 3 женщины и 3 малолетних детей получили поражение электрическим током. По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, днем три жительницы города Кемерово со своими детьми находились в бассейне спортивного комплекса. Когда они входили в воду, дотронулись до лестницы и в этот момент получили поражение электрическим током. Женщины с детьми самостоятельно вышли из воды, персонал вызвал скорую помощь.

"Медицинские работники осмотрели потерпевших, травм от поражения электрическим током у них не диагностировано. Одна женщина с ребенком до утра будут находиться под наблюдением врачей, остальные отпущены домой", — уточнили в СУСК.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе опрашиваются сотрудники учреждения, изымается необходимая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.