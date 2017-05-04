В Москве мужчина во время ссоры с матерью выбросил ее собаку с 16 этажа

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Мужчина во время ссоры с матерью выбросил ее собаку с балкона 16-го этажа жилого дома в Троицке в новой Москве, возбуждено дело о жестоком обращении с животными, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Полицейские сообщили, что задержали 43-летнего мужчину после того, как тот демонстративно выбросил животное с балкона во время ссоры. От полученных травм животное погибло.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", — говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, заключили в ведомстве.