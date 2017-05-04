Семья покусанного львицей саратовского школьника договорилась с ее хозяином

САРАТОВ, 4 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Родители 15-летнего подростка в городе Энгельс Саратовской области после нападения на него львицы не стали предъявлять претензии к владельцу животного, сообщается в четверг на странице уполномоченного по правам ребенка в регионе Татьяны Загородней в социальной сети ВКонтакте.

Нападение львицы на подростка произошло 24 апреля, ребенок был госпитализирован с укусами. По данным минздрава области, он отделался царапинами. Прокуратура города через суд потребовала отобрать львицу у ее владельца Егиша Ерояна, а местные власти обратились в суд с иском к Ерояну о запрете выгула дикого животного в местах общего пользования.

"Согласно ранее полученной информации… в Энгельсе с придомовой территории сбежала львица, содержащаяся в обычной семье. Львица напала на проходящего по улице подростка. В результате нападения 15-летний мальчик получил травмы и был доставлен в больницу. Инцидент был исчерпан по соглашению сторон", — говорится в сообщении.