На трассе в Карелии столкнулись три машины, два человека погибли

Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП на МКАДе. Архивное фото

Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП на МКАДе. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал при столкновении трех автомобилей в Кондопожском районе Карелии, сообщает республиканское МВД.

ДТП произошло в четверг в 11.20 на 484-м километре федеральной трассы "Кола". По предварительным данным, водитель-женщина, управляя автомобилем Datsun, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с встречным автомобилем УАЗ. А УАЗ врезался в автомобиль Volvo, двигавшийся в попутном направлении.

"В результате ДТП погибли водитель и пассажирка автомобиля Datsun. Водитель УАЗа получил травмы и был госпитализирован", — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.