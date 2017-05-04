Житель Омска, "изгонявший беса" из пасынка, получил пять лет колонии

НОВОСИБИРСК, 4 мая – РИА Новости. Октябрьский районный суд Омска в четверг приговорил к пяти годам колонии общего режима местного жителя Эльдара Булатова за истязание восьмилетнего пасынка, из которого он якобы "выгонял бесов", сообщает прокуратура региона.

"Сегодня, 4 мая 2017 года Октябрьский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего Эльдара Булатова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, иными насильственными действиями, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 12 марта 2016 года мужчина в состоянии наркотического опьянения подошел к лежащему на кровати ребенку и облил его холодной водой, после чего ударил по голове стеклянной банкой, а также несколько раз руками по его телу. После этого он не менее трех раз приложил жало электрического паяльника к телу мальчика, причинив сильную физическую боль и термические ожоги.

"Вину в совершении преступления Булатов признал частично, утверждая, что таким образом пытался спасти ребенка от бесов. Октябрьский районный суд Омска назначил Эльдару Булатову наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что по инициативе органов опеки суд ограничил мать мальчика в родительских правах, закрепив за ребенком в качестве опекуна его бабушку, у которой он сейчас и живет в другом регионе России.