Житель Югры, выращивающий дома коноплю, получил 11 лет колонии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 мая — РИА Новости. Суд в Ханты-Мансийске приговорил местного жителя, который выращивал коноплю в съемной квартире, к 11 годам лишения свободы, сообщила прокуратура Югры.

Отмечается, что мужчина на протяжении года выращивал коноплю, которую реализовывал местным жителям, а также употреблял сам.

"В октябре 2015 года преступная деятельность наркодельца пресечена сотрудниками правоохранительных органов", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

После задержания мужчины при осмотре квартиры были изъяты многочисленные приспособления и оборудование, предназначенные для культивирования растений, а также наркотическое средство в крупном размере, сообщает региональная прокуратура.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным… и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей", — резюмировали в надзорном ведомстве, уточнив, что отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.