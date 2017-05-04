В Омске будут судить наркомана, захватившего в заложники 13-летнюю девочку

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Уголовное дело против жителя Омска, захватившего в заложники 13-летнюю девочку и ее бабушку, чтобы получить героин, передано в суд, сообщает региональная прокуратура в четверг.

По версии следствия, ранее неоднократно судимый мужчина в феврале 2017 года в состоянии алкогольного и наркотического опьянения проник в частный дом в Омске. Взяв на кухне нож, он стал угрожать им 79-летней хозяйке дома и ее 13-летней внучке. Он заставил ребенка позвонить в полицию и потребовал для освобождения заложников привезти ему героин. Девочка получила резаную рану спины и царапины на теле от ножа.

Заложников освободила следственно-оперативная группа, которая обезвредила мужчину, позднее полностью признавшего свою вину. Он обвиняется по статье УК РФ "Нарушение неприкосновенности жилища", "Захват и удержание лица в качестве заложника, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего, а также в отношении двух лиц, из корыстных побуждений".

"Сегодня, 4 мая 2017 года, уголовное дело направлено в Приволжский окружной военный суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.