В Подмосковье жителя Новосибирска будут судить за растление двух девочек

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Житель Новосибирска, обвиняемый в растлении девочек 12 и 14 лет, предстанет перед судом в Красногорском районе Московской области, сообщает ГСУ СК по Подмосковью.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя города Новосибирск, обвиняемого в совершении нескольких преступлений… насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего и… развратные действия", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в марте 2013 года в Таиланде обвиняемый совершал насильственные действия сексуального характера со знакомой ему 12-летней девочкой, спящей на пассажирском сидении автомашины, а также в одной из комнат частного дома.

Кроме того, в октябре 2013 года и январе 2014-го обвиняемый также совершал развратные действия в отношении знакомой ему 14-летней москвички, будучи с ней наедине в одной из квартир на улице Игната Титова города Красногорск, а также в доме в Таиланде.

После возбуждения дела мужчина скрылся от следствия и в июле 2014 года был объявлен в федеральный розыск, позднее — в международный. Как отмечается, в 2017 году местонахождение мужчины было установлено в Нидерландах, откуда его и депортировали в РФ.

"В ходе допроса вину в совершенных преступлениях обвиняемый не признал. Однако следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд", — сообщили следователи.