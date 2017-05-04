Бастрыкин поручил проверить данные о расселении жителей Коми в ветхие дома

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о том, что жителей села в Коми из старых бараков переселяют в ветхое жилье, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, в четверг в эфире федеральных телеканалов были показаны сюжеты о переселении жителей села Ношуль из старых бараков в другое не менее ветхое жилье. При этом отмечается, что местные власти не создали условия для переселения, нарушив права граждан.

"Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми провести процессуальную проверку по данному факту", — сказала Петренко.

Она пояснила, что в рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных в регионе за переселение.