Бастрыкин поручил проверить данные о расселении жителей Коми в ветхие дома

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о том, что жителей села в Коми из старых бараков переселяют в ветхое жилье, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми провести процессуальную проверку по данному факту", — сказала Петренко.
Она пояснила, что в рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных в регионе за переселение.