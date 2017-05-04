Поклонская предложила сделать публичным суд над депутатом парламента Крыма

ЕВПАТОРИЯ, 4 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская предложила сделать публичным судебный процесс над депутатом крымского парламента Валерием Гриневичем, обвиняемым в совершении ряда преступлений, в том числе мошенничестве.

Гриневич был избран в парламент по Сакскому одномандатному избирательному округу №7 от регионального отделения "Единой России". Депутату инкриминируется мошенничество, совершенное в особо крупном размере, покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере, а также угроза убийством. Президиум регионального политического совета крымского регионального отделения ЕР 19 октября 2016 года приостановил членство Гриневича в партии.

"По данному уголовному делу проходит судебное разбирательство. Это уголовное дело является актуальным, резонансным. Полагаю, будет не лишним, если судебный процесс будет проходить гласно, чтобы люди слышали и знали, что у нас неприкосновенных нет", — сказала Поклонская журналистам.

В четверг она открыла свою первую общественную приемную в крымской Евпатории. Очередь начала формироваться еще ночью, к утру список состоял из 150 человек.

Поклонская также заявила, что недовольна работой местных чиновников: "Люди приходят со своими вопросами, накипевшими проблемами, которые связаны с региональным значением. Если бы чиновники на местах работали должным образом, не было бы таких вопросов к представителям федеральной власти". Она подчеркнула, что для нее, с одной стороны, честь помочь людям в решении их проблем, но с другой, неприятно слушать претензии на счет недостатков работы местных чиновников, в том числе правоохранителей.