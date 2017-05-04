В Красноярском крае выросло число лесных пожаров

КРАСНОЯРСК, 4 мая — РИА Новости. Число лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросло с 9 до 15, при этом их площадь сократилась, сообщает минлесхоз региона.

На утро 3 мая девять лесных пожаров в крае охватили площадь в 158 гектаров в Богучанском, Тасеевском, Дзержинском и Абанском районах.

"На 10.00 (06.00 мск) 4 мая на территории края действует 15 лесных пожаров – в Богучанском, Тасеевском, Дзержинском, Нижнеингашском, Абанском районах на площади 146,5 гектаров. Большая часть возгораний зафиксирована в авиационной труднодоступной зоне. Угрозы населенным пунктам нет", — говорится в сообщении регионального ведомства.

Отмечается, что за сутки сотрудники Лесопожарного центра потушили 10 лесных пожаров – в Богучанском, Тасеевском, Дзержинском, Абанском районах – на общей площади 256 гектаров. Всего в работах по ликвидации возгораний задействовано 240 человек и 49 единиц техники, а также четыре воздушных судна.

По предварительным данным, большинство возгораний возникло по вине местных жителей. В крае с 20 апреля действует особый противопожарный режим, запрещено сжигать сухую траву и разводить костры на сельскохозяйственных землях, в населенных пунктах, садах и дачах.