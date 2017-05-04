На Ямале завели дело после гибели мальчика, найденного в пустом ангаре

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе возбудили дело после гибели третьеклассника, тело которого обнаружили в пустом ангаре в Надыме, сообщается на сайте Следственного комитета России в четверг.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели ученика 3 класса при падении с высоты по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, вечером 30 апреля в ангаре завода крупнопанельного домостроения (ЗКПД) было обнаружено тело мальчика 2007 года рождения. Установлено, что накануне ребенок вместе со своим одноклассником происшествия решил обследовать помещение пустующего ангара, вход в который был свободен. Мальчики забрались на карниз и шли вдоль стены, когда впереди идущий поскользнулся и упал вниз с высоты восьми метров на бетонный пол. Приехавшая по вызову служба скорой помощи констатировала смерть ребенка.

Как отмечается, в рамках доследственной проверки стало известно, что нежилое помещение ЗКПД принадлежит ООО "Компания Иванова", которое находится в Кургане. Администрация Надымского района неоднократно направляла в адрес руководства компании письма о необходимости ограничить доступ посторонних в помещения ЗКПД. СК подчеркивает, что соответствующие меры компанией приняты не были.