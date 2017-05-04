На Урале женщина погибла, выпав из окна больницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Прокуратура Свердловской области проводит проверку по факту гибели женщины, выпавшей из окна пятого этажа больницы в Ревде, сообщает ведомство.

Сообщается, что трагедия произошла в ночь на 4 мая. "В ночное время из окна процедурного кабинета на пятом этаже здания ГБУЗ "Ревдинская городская больница" выпала 54-летняя женщина. В результате полученных травм она скончалась на месте. Погибшая находилась в ГБУЗ на стационарном лечении", — уточняет прокуратура.

В ведомстве отметили, что в ходе проверки будет дана правовая оценка факту свободного передвижения пациентки в ночное время по специализированным помещениям больницы, а также своевременности и эффективности оказания медпомощи ей как при поступлении на лечение, так и после падения из окна.

Старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Александр Шульга сообщил РИА Новости, что по факту начата доследственная проверка. Он отметил, что по результатам осмотра места происшествия можно сказать, что никакого преступления в отношении женщины не совершалось, рассматривается версия о несчастном случае.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что в ходе разбирательства будет выясняться, кто в больнице отвечает за безопасность пациентов.