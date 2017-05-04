В Магадане сотрудники ФСБ задержали предполагаемого сторонника ИГ*

МАГАДАН, 4 мая — РИА Новости, Людмила Щербакова. Сотрудники Управления ФСБ России по Магаданской области задержали в столице Колымы предполагаемого приверженца террористической организации ИГИЛ*, сообщается в четверг в официальном пресс-релизе ведомства.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления ФСБ России по Магаданской области задержан местный житель – приверженец запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации ИГИЛ", — говорится в сообщении.

Поясняется, что в отношении задержанного следователи Управления ФСБ возбудили уголовное дело по статье "Публичное оправдание терроризма". Сейчас выясняются все обстоятельства совершенного преступления.

*Террористическая организация, запрещенная в России