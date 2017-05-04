Из магазина товаров для рукоделия в Кемерово изъяли контрафактный алкоголь

КЕМЕРОВО, 4 мая — РИА Новости. Сотрудники кузбасской транспортной полиции изъяли три ящика коньяка и водки с фальшивыми акцизами, которые нелегально продавали в кемеровском магазине пряжи и других товаров для рукоделия, сообщила РИА Новости в четверг представитель регионального линейного управления МВД Елена Щербинина.

Проверку проводили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Кузбасского ЛУ МВД.

"Сыщиков интересовали отнюдь не цветные нитки, крючки и спицы. В ходе проведения проверочной закупки у продавца была приобретена бутылка кизлярского коньяка за 250 рублей. Оперативники провели осмотр помещения магазина и обнаружили прямо под прилавком три ящика с алкоголем: 52 бутылки коньяка и шесть бутылок водки "Парламент". Вся алкогольная продукция была изъята и отправлена на экспертизу", — сказала собеседница агентства.

Исследование показало, что специальные марки на изъятых бутылках изготовлены не по технологии "Госзнака", следовательно, являются поддельными. По данному факту возбуждено уголовное дело за использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок. Максимальная санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает за это до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, в отношении продавца составили административный протокол за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, ей грозит штраф до 10 тысяч рублей.

Всего в рамках первого этапа операций "Алкоголь" и "Торговля" сотрудники Кузбасского ЛУ МВД изъяли из незаконного оборота более 12 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, возбудили 13 дел об административных правонарушениях.