Из магазина товаров для рукоделия в Кемерово изъяли контрафактный алкоголь

КЕМЕРОВО, 4 мая — РИА Новости. Сотрудники кузбасской транспортной полиции изъяли три ящика коньяка и водки с фальшивыми акцизами, которые нелегально продавали в кемеровском магазине пряжи и других товаров для рукоделия, сообщила РИА Новости в четверг представитель регионального линейного управления МВД Елена Щербинина.
Проверку проводили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Кузбасского ЛУ МВД.
"Сыщиков интересовали отнюдь не цветные нитки, крючки и спицы. В ходе проведения проверочной закупки у продавца была приобретена бутылка кизлярского коньяка за 250 рублей. Оперативники провели осмотр помещения магазина и обнаружили прямо под прилавком три ящика с алкоголем: 52 бутылки коньяка и шесть бутылок водки "Парламент". Вся алкогольная продукция была изъята и отправлена на экспертизу", — сказала собеседница агентства.
Кроме того, в отношении продавца составили административный протокол за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, ей грозит штраф до 10 тысяч рублей.
Всего в рамках первого этапа операций "Алкоголь" и "Торговля" сотрудники Кузбасского ЛУ МВД изъяли из незаконного оборота более 12 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, возбудили 13 дел об административных правонарушениях.