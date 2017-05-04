В Сургуте изъяли партию контрафактного алкоголя на 20 миллионов рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 мая — РИА Новости. В Сургуте полицейские пресекли нелегальное производство суррогатного алкоголя, изъяв спиртное на сумму свыше 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Подпольный цех сотрудники управления МВД обнаружили в промышленной зоне Сургута.
"Операция по задержанию организаторов и работников нелегального производства проводилась сотрудниками полиции при поддержке бойцов ОМОН Управления федеральной службы Росгвардии по Югре одновременно в местах производства, хранения и сбыта поддельной продукции", — сообщили в УМВД.
"Для производства известных марок водки использовалась вода из системы отопления, а также спирт, которые смешивались в пластмассовой бочке, в результате получалась жидкость с содержанием 35-38% алкоголя. В дальнейшем она вручную разливалась в тару, маркировалась и направлялась на реализацию", — заявили в пресс-службе окружного управления МВД.
По версии полиции, подпольное производство организовали шесть местных жителей, один из них в настоящее время находится под стражей. Следователи возбудили в отношении подозреваемых уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса: по факту использования поддельных федеральных специальных марок, а также производства в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции.