В Сургуте изъяли партию контрафактного алкоголя на 20 миллионов рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 мая — РИА Новости. В Сургуте полицейские пресекли нелегальное производство суррогатного алкоголя, изъяв спиртное на сумму свыше 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

"Сотрудниками полиции изъято более 90 тысяч бутылок крепкой алкогольной продукции различного наименования, а также около 13,5 тысячи литров спирта. Предварительная стоимость контрафактной партии алкоголя превышает 20 миллионов рублей", — говорится в сообщении ведомства.

Подпольный цех сотрудники управления МВД обнаружили в промышленной зоне Сургута.

"Операция по задержанию организаторов и работников нелегального производства проводилась сотрудниками полиции при поддержке бойцов ОМОН Управления федеральной службы Росгвардии по Югре одновременно в местах производства, хранения и сбыта поддельной продукции", — сообщили в УМВД.

Отмечается, что в производственном цехе обнаружена линия по розливу суррогата, около полутора тысяч коробок с пустой стеклотарой различного объема, более 100 коробок с пробками, а также 15 рулонов с акцизами и этикетками для бутылок. В момент задержания розлив алкоголя по бутылкам осуществляли семь граждан Таджикистана, находящиеся на территории РФ незаконно. Уточняется, что четверо из них по решению суда уже выдворены за пределы страны.

"Для производства известных марок водки использовалась вода из системы отопления, а также спирт, которые смешивались в пластмассовой бочке, в результате получалась жидкость с содержанием 35-38% алкоголя. В дальнейшем она вручную разливалась в тару, маркировалась и направлялась на реализацию", — заявили в пресс-службе окружного управления МВД.

По версии полиции, подпольное производство организовали шесть местных жителей, один из них в настоящее время находится под стражей. Следователи возбудили в отношении подозреваемых уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса: по факту использования поддельных федеральных специальных марок, а также производства в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции.