В Бурейском районе Приамурья ввели режим чрезвычайной ситуации

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мая — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Бурейском районе Амурской области, где сухая и жаркая погода осложнили пожароопасную обстановку, говорится в решении главы района, которое опубликовано на сайте муниципалитета.

"В связи с установлением сухой, жаркой погоды в лесном фонде Бурейского района, увеличением на территории Бурейского района комплексного показателя пожарной опасности до 4 (предпоследнего) класса… Ввести на территории Бурейского района с 18.00 (12.00 мск) 3 мая 2017 года режим чрезвычайной ситуации", — говорится у сообщении.

Жителям района запрещено посещать леса, разводить костры, жечь сухую траву и мусор, будут организованы мобильные группы для выявления нарушителей правил пожарной безопасности.

По информации регионального главка МЧС в области, за сутки зарегистрировано 15 палов сухой травы, они ликвидированы. В восьми районах — Благовещенском, Архаринском, Бурейском, Белогорском, Ромненском, Завитинском и Серышевском — установлен 4 (из 5 возможных) класс пожарной опасности.

Со 2 мая сотрудники ГУ МЧС по Амурской области переведены в режим повышенной готовности, в регионе ожидается усиление ветра до 22-27 метров в секунду — это повысит риск возникновения палов, ЧС и природных пожаров.