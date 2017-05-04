В Якутии возбудили дело после гибели рабочего при обрушении рудника

ХАБАРОВСК, 4 мая – РИА Новости. Мирнинский межрайонный следственный отдел СУСК России по республике Саха (Якутия) возбудил дело по факту обрушения горной породы на руднике "Айхал" и гибели рабочего, сообщает следственное управление.

Следствием установлено, что 26 апреля 2017 года в подземном руднике бригада рабочих из четырех человек выполняла работы по установке закладочной перемычки. При производстве работ произошло обрушение около восьми кубометров горной массы, при этом крепильщик участка закладочных работ получил травмы, несовместимые с жизнью.

"Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека" по факту обрушения горной породы в подземном руднике "Айхал" Айхальского ГОК АК "Алроса" и гибели рабочего. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.