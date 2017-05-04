В Якутии возбудили дело после гибели рабочего при обрушении рудника

ХАБАРОВСК, 4 мая – РИА Новости. Мирнинский межрайонный следственный отдел СУСК России по республике Саха (Якутия) возбудил дело по факту обрушения горной породы на руднике "Айхал" и гибели рабочего, сообщает следственное управление.
"Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека" по факту обрушения горной породы в подземном руднике "Айхал" Айхальского ГОК АК "Алроса" и гибели рабочего. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.