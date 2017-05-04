В Иркутской области ликвидировали семь очагов пожаров за сутки

ИРКУТСК, 4 мая – РИА Новости. На землях лесного фонда в Иркутской области на утро четверга пожаров не зарегистрировано, за минувшие сутки были потушены семь очагов общей площадью 33 гектара, сообщила пресс-служба правительства региона.

"По данным ОГБУ "Иркутская авиабаза охраны лесов" на 8 часов 30 минут 4 мая, на землях лесного фонда в регионе нет ни одного пожара. Сегодня утром ликвидировано возгорание площадью пять гектаров, обнаруженное и локализованное накануне. За минувшие сутки потушено еще шесть очагов: три в Братском, два в Качугском и один в Тайшетском районах. Площадь этих возгораний составила 33 гектара", — сообщила пресс-служба правительства.

Всего к ликвидации пожаров привлекались 52 человека, в том числе 11 пожарных-десантников, и 16 единиц техники. Авиация не задействовалась.

По прогнозу ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", сегодня чрезвычайный – V класс пожарной опасности прогнозируется на девяти территориях области. С 28 апреля в регионе действует режим чрезвычайной ситуации.