В Бурятии зарегистрировали один лесной пожар

КРАСНОЯРСК, 4 мая — РИА Новости. Пять лесных пожаров ликвидировано за сутки в Бурятии, в четверг в республике зарегистрирован один очаг возгорания, сообщила пресс-секретарь агентства лесного хозяйства республики Екатерина Иванчикова.

"На утро 4 мая в республике зарегистрирован один лесной пожар в Северо-Байкальском районе. Очаг локализован на площади 9 гектаров. На данном возгорании работают парашютисты-пожарные Забайкальской базы авиационной охраны лесов, сотрудники лесной охраны — всего 22 человека. Используется лесопожарная техника", — сказала представитель агентства.

По ее данным, за прошедшие сутки на территории республики ликвидированы пять очагов на общей площади около 370 гектаров, из них четыре — в Баунтовском районе и один — в Северо-Байкальском районе. На ликвидации лесных пожаров работало 123 человека и 19 единиц тяжелой и лесопожарной техники.

Во всех случаях пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнем населения.

Указом исполняющего обязанности Главы Бурятии Алексея Цыденова в лесах Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации. На период действия режима ЧС доступ в лес категорически запрещен.