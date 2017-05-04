В Хабаровском крае упавший в озеро автомобиль с людьми подняли со дна

ХАБАРОВСК, 4 мая – РИА Новости. Водолазы Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России извлекли из воды автомобиль, упавший с моста в воскресенье, в нем находились тела двух погибших, сообщает в четверг поисково-спасательный отряд.
"Накануне уровень воды упал примерно на один метр, течение чуть ослабло и водолазы продолжили спуски и обследование дна. Автомобиль обнаружили. Он лежал вверх колесами, внутри — тела водителя и пассажира. Принято было решение оставить их автомобиле, застропить машину и вытаскивать ее из воды", — приводятся в сообщении слова начальника Хабаровского филиала поисково-спасательного отряда Евгения Грязнова.
По его словам, автомобиль с телами подняли из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов.