Обвиняемые в гибели людей на буровой "Кольская" получили по 6 лет тюрьмы

МУРМАНСК, 3 мая – РИА Новости. Первомайский суд Мурманска в среду приговорил двух фигурантов дела о гибели буровой платформы "Кольская" в Охотском море в 2011 году — бывших и.о. руководителей компании "Арктикморнефтегазразведка" (АМНГР) Бориса Лихвана и Леонида Бордзиловского — к 6 годам заключения каждого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Лихван и Бордзиловский признаны виновными по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Судебный процесс длился чуть меньше двух лет, в уголовном деле – более 70 томов.

Отбывать наказание осужденным предстоит в колониях-поселениях. Кроме того, после освобождения Лихван и Бордзиловский не смогут три года работать в сфере эксплуатации морского и речного транспорта.

Суд пришел к выводу, Лихван и Бордзиловский не проконтролировали безопасность прохождения морского каравана и допустили, что при буксировке платформы на ней, вопреки регламенту, оставались "лишние" рабочие.

Согласно приговору, платформа не была заранее подготовлена к штормовым условиям, а сигнал SOS был подан слишком поздно, что не позволило находившимся поблизости спасательным службам и судам быстро прийти на помощь.

Оба подсудимых не признали себя виновными. По их мнению, ответственность за гибель людей лежит на бывшем заместителе генерального директора АМНГР Василии Васецком и гендиректоре АМНГР Юрии Мелехове и других руководителях, которые приняли решение буксировать платформу зимой. Васецкий и Мелехов проходили по делу свидетелями.

В итоге, приговор оказался даже жестче наказания, на котором настаивала прокуратура (5,5 лет колонии-поселения).

Платформа "Кольская", которую буксировали с Камчатки на Сахалин, перевернулась 18 декабря 2011 года во время сильного шторма в 200 километрах от Сахалина. Из 67 человек, находившихся на борту, были спасены только 14.