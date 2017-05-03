На востоке Москвы загорелся склад на площади 300 "квадратов"

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Склад горит на площади в 300 квадратных метров на востоке Москвы, сообщил РИА Новости дежурный офицер центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по столице.

"Поступило сообщение о пожаре на складском помещении по адресу улица Буракова, дом 6 "А". На данный момент площадь пожара составляет 300 "квадратов", — сказал собеседник агенства.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города, на складе находятся товары народного потребления, а в частности — матрасы.