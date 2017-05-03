Под Челябинском "КамАЗ" столкнулся с машиной скорой помощи

ЧЕЛЯБИНСК, 3 мая – РИА Новости. Автомобиль "КамАЗ" в среду столкнулся с машиной скорой помощи, перевозившей больного, на трассе в Челябинской области, в результате ДТП погиб водитель скорой помощи, еще три человека получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Он уточнил, что получили травмы находившиеся в "скорой" фельдшер кизильской районной больницы, а также перевозимый больной. Кроме того, пострадал и водитель грузовика, добавил он.
По факту ДТП проводится проверка сотрудниками ГИБДД.