Под Челябинском "КамАЗ" столкнулся с машиной скорой помощи

ЧЕЛЯБИНСК, 3 мая – РИА Новости. Автомобиль "КамАЗ" в среду столкнулся с машиной скорой помощи, перевозившей больного, на трассе в Челябинской области, в результате ДТП погиб водитель скорой помощи, еще три человека получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.

"Сегодня в 12.15 (10.15 мск) на 53-м километре автодороги "Магнитогорск-Кизильское-Сибай" в Челябинской области водитель автомобиля "КамАЗ" 1991 года рождения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем скорой медпомощи под управлением водителя 1963 года рождения. В результате ДТП водитель скорой помощи погиб", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что получили травмы находившиеся в "скорой" фельдшер кизильской районной больницы, а также перевозимый больной. Кроме того, пострадал и водитель грузовика, добавил он.

По факту ДТП проводится проверка сотрудниками ГИБДД.