На Урале сгорел деревянный склад с зерном для посева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Деревянный склад с зерном для посева уничтожен огнём в Свердловской области, полиция отрабатывает разные версии возникновения пожара — от замыкания проводки до брошенного окурка, сообщил в среду РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее региональный главк МЧС сообщил, что пожарные тушат возгорание на площади 1,4 тысячи квадратных метров в деревне Лаптева в Верхотурском городском округе.

"Сообщение в дежурную часть отдела полиции № 33 поступило в 16.00 от пожарных. На место выехали сотрудники территориального ОВД. По факту начата проверка. Отрабатываются разные версии – от замыкания электропроводки до воспламенения из-за брошенного окурка. Огонь возник рядом с сушилкой для зерна и силосными ямами. Пламя уничтожило деревянный склад, принадлежащий ООО "Нива", а также, по предварительным данным, зерно для посева на площади порядка 400 гектаров и комбикорма для коров", — сказал Горелых.