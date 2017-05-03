Прокуратура потребовала отобрать львицу, напавшую на саратовского школьника

САРАТОВ, 3 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура города Энгельс Саратовской области через суд потребовала изъять у владельца львицу, напавшую на 15-летнего подростка, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе областной прокуратуры.
"Прокурор города обратился в суд в защиту неопределенного круга лиц с требованием изъять находящуюся во владении жителя Энгельса львицу, запретить совершать любые действия, в том числе отчуждение и уничтожение, с незаконно удерживаемым диким животным, а также запретить содержать в жилом доме дикое животное", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, в настоящее время прорабатывается вопрос о передачи львицы в зоопарк. "Содержание в неволе диких животных без специального разрешения создает угрозу для неопределенного круга лиц, а также является нарушением законодательства о животном мире", — отметила она.
В ходе прокурорской проверки установлено, что владельцем львицы является житель Энгельса, а само экзотическое животное содержат в жилом помещении. "При этом владелец животного не получил разрешения на содержание… львицы в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания", — добавила собеседница агентства.
Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь Энгельсского райсуда Антон Трубин, беседа по данному делу назначена на 10 мая. По информации на сайте суда, прокурор предъявил иск к жителю Энгельса Егишу Ерояну.