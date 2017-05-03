Прокуратура потребовала отобрать львицу, напавшую на саратовского школьника

САРАТОВ, 3 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура города Энгельс Саратовской области через суд потребовала изъять у владельца львицу, напавшую на 15-летнего подростка, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее главк МВД по области сообщил, что в Энгельсе 24 апреля лев набросился на 15-летнего подростка, его госпитализировали с укусами. По данным минздрава области, ребенок отделался царапинами. Ранее в главке МВД отмечали, что полиция в октябре 2016 года проверяла обращения жителей Энгельса о прогулках мужчины с львенком на поводке. Местные СМИ пишут, что именно этот львенок якобы причастен к нападению на подростка.

"Прокурор города обратился в суд в защиту неопределенного круга лиц с требованием изъять находящуюся во владении жителя Энгельса львицу, запретить совершать любые действия, в том числе отчуждение и уничтожение, с незаконно удерживаемым диким животным, а также запретить содержать в жилом доме дикое животное", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время прорабатывается вопрос о передачи львицы в зоопарк. "Содержание в неволе диких животных без специального разрешения создает угрозу для неопределенного круга лиц, а также является нарушением законодательства о животном мире", — отметила она.

В ходе прокурорской проверки установлено, что владельцем львицы является житель Энгельса, а само экзотическое животное содержат в жилом помещении. "При этом владелец животного не получил разрешения на содержание… львицы в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания", — добавила собеседница агентства.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь Энгельсского райсуда Антон Трубин, беседа по данному делу назначена на 10 мая. По информации на сайте суда, прокурор предъявил иск к жителю Энгельса Егишу Ерояну.