Бизнесмена, захватившего заложников в Москве, признали вменяемым

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Эксперты признали вменяемым бизнесмена Арама Петросяна, который захватил заложников в московском отделении "Ситибанка", сообщил РИА Новости его адвокат Станислав Мальцев.

"Он признан вменяемым, но имеется психическое расстройство, не влияющее на принятие им решений и не требующее принудительного лечения", — сказал он.

Петросян обвиняется в терроризме и захвате заложников, по решению суда он содержится под стражей.

В августе 2016 года Петросян захватил четырех заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы, пригрозив его взорвать. Потом мужчина по одному отпустил заложников и сдался правоохранителям. Предмет, который он выдавал за бомбу, оказался муляжом. Как заявил Петросян на допросе, так он хотел привлечь внимание к проблеме банкротств.