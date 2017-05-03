Бизнесмена, захватившего заложников в Москве, признали вменяемым

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Эксперты признали вменяемым бизнесмена Арама Петросяна, который захватил заложников в московском отделении "Ситибанка", сообщил РИА Новости его адвокат Станислав Мальцев.
Петросян обвиняется в терроризме и захвате заложников, по решению суда он содержится под стражей.
В августе 2016 года Петросян захватил четырех заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы, пригрозив его взорвать. Потом мужчина по одному отпустил заложников и сдался правоохранителям. Предмет, который он выдавал за бомбу, оказался муляжом. Как заявил Петросян на допросе, так он хотел привлечь внимание к проблеме банкротств.