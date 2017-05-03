Напавшего на бригаду скорой в Кузбассе приговорили к обязательным работам

КЕМЕРОВО, 3 мая — РИА Новости. Мировой суд Промышленновского района Кемеровской области приговорил к 420 часам обязательных работ 31-летнего местного жителя, угрожавшего расправой бригаде скорой помощи, сообщает региональный главк МВД.
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"Один из жителей поселка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружился ножом и угрожал расправой врачам. По указанному адресу незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Потерпевшие — два фельдшера и водитель — ожидали сотрудников полиции на улице, вблизи частного дома, где проживает злоумышленник", — говорится в сообщении.
Как выяснили полицейские, пьяный владелец дома упал на улице и сломал два пальца на руке. Мужчине требовался осмотр хирурга, поэтому врачи после обработки ран предложили ему проехать в больницу. Однако, собираясь в дорогу, пациент поссорился с сыном и отказался покидать дом. Разозлившись из-за конфликта с отцом, молодой человек начал высказывать угрозы в адрес медработников и преградил путь к выходу одному из фельдшеров. Напарница медработника смогла выбежать на улицу и позвать на подмогу водителя.
Задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье "угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Суд, изучив собранные материалы, постановил признать его виновным и назначить ему в качестве наказания 420 часов обязательных работ.
Как сообщалось ранее, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вручил региональные награды бригаде скорой помощи Промышленновской районной больницы, которая столкнулась с агрессивными пьяными пациентами. Водителя Олега Асабина отметили медалью "За честь и мужество", фельдшеров Валентину Харитонову и Татьяну Павлюченко — медалями "За веру и добро".