Напавшего на бригаду скорой в Кузбассе приговорили к обязательным работам

КЕМЕРОВО, 3 мая — РИА Новости. Мировой суд Промышленновского района Кемеровской области приговорил к 420 часам обязательных работ 31-летнего местного жителя, угрожавшего расправой бригаде скорой помощи, сообщает региональный главк МВД.

Инцидент произошел поздним вечером 2 марта. В отделение скорой медицинской помощи райбольницы поступил вызов к пациенту с переломом руки. Прибыв на место, медики обнаружили, что пациент и его сын был пьяны.

"Один из жителей поселка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружился ножом и угрожал расправой врачам. По указанному адресу незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Потерпевшие — два фельдшера и водитель — ожидали сотрудников полиции на улице, вблизи частного дома, где проживает злоумышленник", — говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, пьяный владелец дома упал на улице и сломал два пальца на руке. Мужчине требовался осмотр хирурга, поэтому врачи после обработки ран предложили ему проехать в больницу. Однако, собираясь в дорогу, пациент поссорился с сыном и отказался покидать дом. Разозлившись из-за конфликта с отцом, молодой человек начал высказывать угрозы в адрес медработников и преградил путь к выходу одному из фельдшеров. Напарница медработника смогла выбежать на улицу и позвать на подмогу водителя.

"Когда они вместе вернулись в помещение, то попытались разговорами успокоить агрессивно настроенного мужчину и отвлечь его внимание от находившегося в комнате фельдшера. В ответ злоумышленник схватил нож и со словами "Я вас сейчас всех убью!" направился в сторону медицинских работников, которые уже собирались выйти на улицу. Сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции", — отметили в ГУМВД.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье "угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Суд, изучив собранные материалы, постановил признать его виновным и назначить ему в качестве наказания 420 часов обязательных работ.

Как сообщалось ранее, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вручил региональные награды бригаде скорой помощи Промышленновской районной больницы, которая столкнулась с агрессивными пьяными пациентами. Водителя Олега Асабина отметили медалью "За честь и мужество", фельдшеров Валентину Харитонову и Татьяну Павлюченко — медалями "За веру и добро".