Правозащитники запросили видео осмотра врачами Непомнящих

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Правозащитники официально запросили записи с камер видеонаблюдения колонии №1 Ярославля, чтобы удостовериться в том, что осужденных, включая фигуранта "болотного дела" Ивана Непомнящих, действительно осматривали врачи, сообщает правозащитный фонд "Общественный вердикт".

Иван Непомнящих и еще двое осужденных – Руслан Вахапов и Евгений Макаров — заявили о своем избиении в колонии 21 апреля. Европейский суд по правам человека 28 апреля обязал Россию провести независимый медосмотр осужденных. По словам правозащитников, медосмотр должен проходить в их присутствии.

По данным УФСИН по региону, 28 апреля в колонию прибыла независимая комиссия ярославских врачей — сотрудников больниц №10 и №7. Медики расценили состояние осужденных как удовлетворительное, травм не выявили. При этом представители защиты на медосмотр, по их словам, не были приглашены.

"Мы официально подали запрос в колонию о предоставлении записей с камер наблюдения в комнате свиданий, которые являются подтверждением факта осмотра", — говорится в сообщении фонда.

Правозащитники заявляют, что данные УФСИН об отсутствии травм у осужденных не соответствуют действительности, поскольку 24 апреля они и адвокаты при личном общении с заключенными зафиксировали травмы и задокументировали их в объяснении под роспись. "Защитникам не позволили использовать фотоаппарат для фотофиксации травм", — утверждает фонд. "Сокрытие от стороны защиты информации о комиссии, времени проведения осмотра и отсутствие уведомлений об этом вызывают обоснованное недоверие к качеству обследования и его выводов", — отмечается в сообщении.

Согласованное с властями шествие в Москве по Якиманке и митинг на Болотной площади в мае 2012 года в Москве вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны. Организаторы беспорядков, Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев, получили по 4,5 года колонии. По данным следствия, Непомнящих, работавший инженером-конструктором в НПО "Родина", принимал активное участие в драках с полицией, ударил сотрудников несколько раз кулаком и зонтом. Он был приговорен к 2,5 года лишения свободы.