Правозащитники запросили видео осмотра врачами Непомнящих

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Правозащитники официально запросили записи с камер видеонаблюдения колонии №1 Ярославля, чтобы удостовериться в том, что осужденных, включая фигуранта "болотного дела" Ивана Непомнящих, действительно осматривали врачи, сообщает правозащитный фонд "Общественный вердикт".
По данным УФСИН по региону, 28 апреля в колонию прибыла независимая комиссия ярославских врачей — сотрудников больниц №10 и №7. Медики расценили состояние осужденных как удовлетворительное, травм не выявили. При этом представители защиты на медосмотр, по их словам, не были приглашены.
"Мы официально подали запрос в колонию о предоставлении записей с камер наблюдения в комнате свиданий, которые являются подтверждением факта осмотра", — говорится в сообщении фонда.
Согласованное с властями шествие в Москве по Якиманке и митинг на Болотной площади в мае 2012 года в Москве вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны. Организаторы беспорядков, Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев, получили по 4,5 года колонии. По данным следствия, Непомнящих, работавший инженером-конструктором в НПО "Родина", принимал активное участие в драках с полицией, ударил сотрудников несколько раз кулаком и зонтом. Он был приговорен к 2,5 года лишения свободы.