В Кемерово поймали дезертира, 16 лет находившегося в федеральном розыске

КЕМЕРОВО, 3 мая — РИА Новости. Полицейские задержали в городе Кемерово жителя Саратовской области, который около 16 лет находился в федеральном розыске за дезертирство, сообщает региональный главк МВД.
Сотрудники полиции остановили мужчин и потребовали предъявить документы, удостоверяющие личность, и свидетельство о регистрации транспортного средства. После проверки документов владельца машины отпустили.
"Второй мужчина, у которого при себе не оказалось ни паспорта, ни водительского удостоверения, был доставлен в отдел полиции для установления личности. Полицейские выяснили, что мужчина является 36-летним жителем Саратовской области, который с 2001 года находился в розыске за самовольное оставление места службы", — отметили в ГУ МВД.
Как пояснили в ведомстве, сотрудники полиции связались с военной прокуратурой и передали им задержанного.