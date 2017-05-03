В Амурской области нашли 47 виновников природных пожарах

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Правоохранители в Амурской области выявили 47 человек, виновных в природных пожарах и палах сухой растительности в регионе, где из-за сухой погоды сложилась пожароопасная ситуация в лесах, сообщает региональная прокуратура в среду.

"В настоящее время на территории Амурской области с учетом установившейся сухой погоды осложняется пожароопасная ситуация в лесах… Контролирующими и правоохранительными органами установлено 47 лиц, виновных в возникновении природных пожаров и палов сухой растительности, в отношении которых составлены протоколы по статьям КоАП РФ", — говорится в сообщении ведомства,

Уточняется, что 23 человека уже привлечены к административной ответственности, общая сумма штрафов составила 58 тысяч рублей.

Прокуратура Амурской области отмечает, что обеспечение пожарной безопасности в лесах находится на особом контроле ведомства. С начала года в области зарегистрировано 138 природных пожаров, общая площадь которых превысила 22,3 тысячи гектаров. По всем зарегистрированным лесным пожарам органами проходят прокурорские проверки, по двум случаям расследуются уголовные дела.

Всего прокуроры выявили в деятельности учреждений лесного хозяйства, органов местного самоуправления и лесопользователей 234 нарушения закона, внесли 118 представлений об их устранении, привнесли 4 протеста на незаконные правовые акты, направили в суды 11 заявлений. Возбуждено 17 дел об административных правонарушениях.