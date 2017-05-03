Суд снял с адвокатов Навального обвинения в прогуле заседаний

КИРОВ, 3 мая — РИА Новости. Кировский областной суд в среду отменил частные определения в адрес адвокатов оппозиционера Алексея Навального, пропустивших ряд заседаний по делу "Кировлеса", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Частные определения в отношении адвокатов Ольги Михайловой и Вадима Кобзева отменить", — постановил областной суд.

Ранее районный суд попросил руководство адвокатских палат обратить внимание на поведение защитников Навального, которые проигнорировали несколько судебных заседаний по делу их клиента. Адвокаты возразили, что судья назначал заседания произвольно, невзирая на занятость защитников в других процессах или состояние их здоровья.

"Причины нашей неявки всегда являлись уважительными, мы заранее предупреждали суд о своей занятости или представляли справки о болезни", — заверил адвокат Кобзев.

Ранее сегодня областной суд огласил решение по апелляции на второй, повторный приговор Навальному по делу "Кировлеса": 5-летний условный срок оставлен в силе. Таким образом, судья согласился с мнением гособвинения. Защита настаивала на оправдании.

По версии следствия, Алексей Навальный и бизнесмен Петр Офицеров организовали заключение договора поставки лесопродукции с унитарным предприятием "Кировлес" на заведомо невыгодных для последнего условиях, после чего растратили переданные по этому соглашению лесоматериалы на 16,1 миллионов рублей.

Ранее суд в ходе повторного процесса признал Навального виновным и приговорил к пяти годам условно. Первый приговор Навальному по этому делу (тоже пять лет условно) был отменен Верховным судом РФ после постановления Европейского суда по правам человека, нашедшего нарушения прав подсудимых при судебном разбирательстве.

Опрошенные РИА Новости адвокаты полагают, что судимости закрывают для Навального возможность баллотироваться в президенты РФ. При этом защита Навального считает, что даже с двумя условными сроками он имеет право выдвигаться на должность главы государства. Сам обвиняемый намерен обратиться за разъяснениями закона в Конституционный суд.

Кроме того, до этого Навальный также был осужден на условный срок по обвинению в хищении средств компании "Ив Роше". Сам оппозиционер все обвинения категорически отвергает, считая свое преследование политически мотивированным.