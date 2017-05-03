Соратник экс-полковника ГРУ Квачкова получил 1,5 года колонии за экстремизм

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы в среду приговорил к 1,5 годам заключения националиста Юрия Екишева, соратника осужденного за попытку организовать восстание экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Евгения Горохова.

"Отбывать наказание, согласно приговору, ему предстоит в колонии общего режима", — сказала пресс-секретарь.

Екишев признан виновным по статье об экстремизме. Поводом для возбуждения уголовного дела стала видеозапись, размещенная им в одной из социальных сетей.

Екишев был соратником лидера запрещенной организации "Народное ополчение имени Минина и Пожарского" отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова. До этого он был координатором запрещенного "Движения против нелегальной иммиграции". В 2006 году Екишев уже был осужден за экстремизм и приговорен к полутора годам колонии-поселения.

Широкую известность Квачков получил в 2005 году, когда ему предъявили обвинение в покушении на одного из наиболее влиятельных людей в российской власти 1990-2000-х годов, ныне главу "Роснано" Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения Квачков был оправдан, однако уже на следующий день суд арестовал его по новому делу о подготовке вооруженного мятежа. В феврале 2013 года Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы, позднее Верховный суд смягчил приговор до восьми лет.