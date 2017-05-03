СК проверяет сообщения о конфликте водителя скорой с петербуржцем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Следователи проверяют размещенную в СМИ информацию о дорожном конфликте между водителем "Скорой помощи" и местным жителем в Петербурге, сообщает городское управление СК.

"Проводится доследственная проверка по факту размещенной в СМИ информации о дорожном конфликте между водителем автомобиля "Скорой помощи" и местным жителем у одного из домов, расположенных в Приморском районе Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении следствия.

По данным СК, согласно сообщениям СМИ, вечером 2 мая местный житель, управлявший автомобилем KIA, у дома по улице Парашютной препятствовал проезду автомобиля "Скорой помощи", который пытался выехать со двора.

"По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", — отмечается в сообщении.