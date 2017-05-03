На жителя Нижегородской области завели дело за оскорбление полицейских

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в отношении мужчины, оскорбившего представителей власти в Нижегородской области, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Ранее Бастрыкин поручил организовать проверку, после того как на федеральном телеканале появился сюжет о молодых людях в Нижегородской области, которые, будучи пьяными, чуть не сбили на машине женщину с коляской, а по прибытии правоохранителей начали сопротивляться и оскорблять их.

"Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего Сергея Смирнова по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, правоохранители прибыли на улицу Пожарского в Дзержинске по заявке о ДТП, информация о котором не подтвердилась. Однако выяснилось, что водитель "ВАЗ 2114", который едва не сбил коляску, был пьян. Полицейские отстранили его от управления автомобилем, а саму машину погрузили на эвакуатор. В это время, по данным следствия, знакомый водителя неоднократно публично оскорбил полицейских грубой нецензурной бранью.

В ближайшее время следователи намереваются предъявить подозреваемому обвинение и избрать меру пресечения. Кроме того, выяснилось, что нетрезвый водитель в 2016 году уже был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Его действиям следователи СК также дадут юридическую оценку.