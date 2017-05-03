На жителя Нижегородской области завели дело за оскорбление полицейских

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в отношении мужчины, оскорбившего представителей власти в Нижегородской области, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
"Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего Сергея Смирнова по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)", — говорится в сообщении.
В ближайшее время следователи намереваются предъявить подозреваемому обвинение и избрать меру пресечения. Кроме того, выяснилось, что нетрезвый водитель в 2016 году уже был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Его действиям следователи СК также дадут юридическую оценку.