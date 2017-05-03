Координатор "Открытой России" сообщила, что суд рассмотрит ее дело 16 мая

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Тверской суд Москвы 16 мая рассмотрит административный протокол, составленный ОВД "Китай-город" в отношении координатора движения "Открытая Россия" (ОР) Марии Бароновой за нарушение порядка проведения публичного мероприятия, сообщила агентству Баронова.
Комментарием представителей суда РИА Новости не располагает.
Баронову во вторник пригласили в ОВД "Китай-город" для беседы о несанкционированной акции, прошедшей 29 апреля, при этом председатель "Открытой России" Александр Соловьев говорил, что Баронову не задержали, а увезли в отделение "для беседы". Позднее на сайте движения появилась информация, что на Баронову составили административный протокол по части 1 статьи 20.2 КоАП ("Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка проведения") за несанкционированную акцию 29 апреля. Бароновой грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.
Участие в несанкционированной акции в Москве в минувшую субботу приняли порядка 250 человек, нарушений общественного порядка не допущено, сообщало ГУ МВД России по столице.
По данным правоохранительных органов, существенных нарушений порядка на акциях 29 апреля в нескольких городах России зафиксировано не было.