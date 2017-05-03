Координатор "Открытой России" сообщила, что суд рассмотрит ее дело 16 мая

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Тверской суд Москвы 16 мая рассмотрит административный протокол, составленный ОВД "Китай-город" в отношении координатора движения "Открытая Россия" (ОР) Марии Бароновой за нарушение порядка проведения публичного мероприятия, сообщила агентству Баронова.

"Да, 16 мая. Тверской суд", — сказала Баронова РИА Новости, отвечая на вопрос, назначено ли судебное заседание по административному протоколу, составленному на нее. По словам Бароновой, административный протокол, в связи с которым состоится заседание, составлен за нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка его проведения.

Комментарием представителей суда РИА Новости не располагает.

Баронову во вторник пригласили в ОВД "Китай-город" для беседы о несанкционированной акции, прошедшей 29 апреля, при этом председатель "Открытой России" Александр Соловьев говорил, что Баронову не задержали, а увезли в отделение "для беседы". Позднее на сайте движения появилась информация, что на Баронову составили административный протокол по части 1 статьи 20.2 КоАП ("Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка проведения") за несанкционированную акцию 29 апреля. Бароновой грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Участие в несанкционированной акции в Москве в минувшую субботу приняли порядка 250 человек, нарушений общественного порядка не допущено, сообщало ГУ МВД России по столице.

Созданное Михаилом Ходорковским движение "Открытая Россия" подало в мэрию Москву заявку на проведение 29 апреля массовой демонстрации. Власти согласовали мероприятие, но изменили начальную точку маршрута со Славянской площади на проспект Сахарова. По заявлению мэрии, Славянская площадь — один из крупнейших транспортных узлов города, и там нет возможности сосредоточить одновременно большое количество людей. Организаторы акции отвергли предложение властей и через суд попытались настоять на своем варианте, но получили отказ. Прокуратура предупреждала организаторов акции Баронову и Якова Ермакова о недопустимости нарушения закона.

По данным правоохранительных органов, существенных нарушений порядка на акциях 29 апреля в нескольких городах России зафиксировано не было.