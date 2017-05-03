Задержанный в Бурятии мужчина оказался непричастным к пожару в Черемушках

КРАСНОЯРСК, 3 мая — РИА Новости. Полиция продолжает разыскивать подозреваемых в возникновении крупного пожара в селе Черемушки в Бурятии, в результате которого сгорели около 20 жилых домов, ранее задержанный мужчина оказался непричастным к ЧП, сообщила РИА Новости представитель МВД республики Наталья Маслова.

В конце апреля сообщалось, что задержан подозреваемый в поджоге сухой травы, из-за чего разгорелся пожар в бурятском селе, мужчина рыбачил.

"В ходе выяснения всех обстоятельств было установлено, что мужчина непричастен к возникновению пожара. В настоящий момент проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к возникновению пожара. В частности, полицейскими проверяются граждане, находившиеся в момент возгорания в районе озера Котокель", — сказала Маслова.

Ранее сообщалось, что в пятницу 28 апреля в Прибайкальском районе произошел крупный пожар, в результате которого в селе Черемушки сгорело 17 жилых домов. В субботу в Бурятию прибыл глава МЧС России Владимир Пучков и оперативная группа министерства. Власти Бурятии решают вопрос с восстановлением жилья, а также выплатят по 100 тысяч рублей тем, кто полностью потерял дом. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что лично посетит пострадавшие регионы и проверит ход восстановительных работ.