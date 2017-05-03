Пьяный житель Череповца сломал сотруднику Росгвардии грудную клетку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Череповца, который в нетрезвом виде ударил сотрудника Росгвардии локтем в грудь, в результате чего тот получил перелом грудной клетки, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, ночью 2 апреля 2017 года молодой человек находился в гостях у своей знакомой, с которой поссорился в ходе совместного распития спиртных напитков. Из-за шума и криков соседи вызвали наряд полиции.

"По прибытии сотрудников Росгвардии мужчина стал вести себя агрессивно, оскорбил правоохранителей, а одного из них ударил локтем в грудь, в результате чего потерпевший получил перелом грудной клетки", — уточняет следственное управление.

После этого подозреваемый попытался покинуть квартиру, однако был остановлен на лестничной площадке. Поскольку мужчина оказал сопротивление, его сковали наручниками и доставили в отдел полиции, отмечает СУСК.

Дело возбуждено по статьям "применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей" и "публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением".

Как уточнили РИА Новости в областном следственном управлении, сотруднику Росгвардии был причинен "вред здоровью средней тяжести", он проходил амбулаторное лечение без госпитализации.