В Удмуртии число отравившихся на турнире по "Что? Где Когда?" достигло 90

УФА, 3 мая — РИА Новости, Рамиля Салихова. По уточненным данным за медицинской помощью обратились 90 участников турнира по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?", который проходил на базе детского лагеря в Удмуртии, большинство из них – дети 14-16 лет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы региона.

В ночь на вторник в детском лагере "Дружба" в Удмуртии, где проходил чемпионат России по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" среди школьников, часть участников почувствовала себя плохо. Они жаловались на тошноту, рвоту, диарею и высокую температуру. Когда количество жалующихся на самочувствие превысило 15 человек, организаторы мероприятия решили вызвать бригады скорой помощи. Ранее сообщалось, что из 500 детей, находившихся в лагере, с острой кишечной инфекцией в республиканскую клиническую инфекционную больницу было госпитализировано 76 человек, 66 из которых – несовершеннолетние. Медики выявили у пострадавших ротавирусную инфекцию. По факту массового заболевания детей следователи возбудили уголовное дело.

"На данный момент за медицинской помощью обратились 90 участников чемпионата, большинство из которых дети 14-16 лет. 83 человека, включая 11 взрослых, госпитализированы в республиканскую клиническую инфекционную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь", — сказали в пресс-службе.

По данным властей, в лагере круглосуточно дежурят медики и должностные лица из правительства Удмуртии. Здоровые дети в плановом порядке разъезжаются по домам. Отмечается, что многим школьникам из-за происшествия потребовалось срочно поменять билеты. В среду из лагеря планируют отправить 60 детей, при этом их будут сопровождать представитель мэрии Ижевска, группу снабдят профилактическими медикаментами на случай, если дети почувствуют симптомы инфекции.

"В настоящий момент все пациенты инфекционной больницы в удовлетворительном состоянии. К утру состояние больных улучшилось. Посты в больнице усилены врачами и медсестрами. На три телефона горячей линии поступило более 300 звонков от родителей – по каждому запросу даны разъяснения. По предварительной оценке, госпитализированные в стационар дети будут там лечиться до пятницы", — пояснил агентству представитель пресс-службы главы Удмуртии.

По данным минздрава Удмуртии, пострадавшие дети приехали в регион на всероссийский турнир по "Что? Где? Когда?" из Ижевска, Перми, Краснодара, Челябинска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Мурманска, Москвы, Пскова, ХМАО, Калуги, Нижнего Новгорода, Липецка, Иваново, Нефтеюганска, Тюмени, Калининграда и Ярославской области.