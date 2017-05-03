В России группа мошенников пойдет под суд за махинации с субсидиями

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Тринадцать мошенников пойдут под суд за обман на 255 миллионов рублей, выделенных в качестве субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на страхование урожая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что фигуранты уголовных дел совершили хищение денежных средств в особо крупных размерах на территории Москвы, Саратовской, Брянской, Нижегородской областей. Группировка создавала фиктивные условия для получения субсидий. Для осуществления деятельности злоумышленники использовали страховую организацию.

"В настоящее время расследование окончено, уголовное дело направлено в суд", — сказала Волк.

Преступники оформляли документы от имени сельхозпроизводителей и предоставляли их в органы исполнительной власти для перечисления субсидии и заключали фиктивные договоры страхования урожаев. Указанным лицам предъявлены обвинения по статьям "легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", "мошенничество", "кража" и "организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)".