В России группа мошенников пойдет под суд за махинации с субсидиями

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Тринадцать мошенников пойдут под суд за обман на 255 миллионов рублей, выделенных в качестве субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на страхование урожая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В настоящее время расследование окончено, уголовное дело направлено в суд", — сказала Волк.
Преступники оформляли документы от имени сельхозпроизводителей и предоставляли их в органы исполнительной власти для перечисления субсидии и заключали фиктивные договоры страхования урожаев. Указанным лицам предъявлены обвинения по статьям "легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", "мошенничество", "кража" и "организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)".