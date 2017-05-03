Задержки в движении поездов под Петербургом не коснулись "Сапсана"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая — РИА Новости. Задержки в движении поездов под Петербургом не коснулись "Сапсанов", график движения на Октябрьской железной дороге (ОЖД) восстанавливается, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОЖД.

Утром в среду ряд пассажирских поездов пригородного и дальнего сообщения задерживался под Петербургом из-за технической неисправности контактной сети на перегоне Любань – Торфяное. В частности, задержка поездов № 26 и №6 Москва – Санкт-Петербург составила более двух часов. Согласно информации сайта РЖД, поезд №26 "Смена-А. Бетанкур" должен был прибыть в Петербург в 6.27 мск, а двухэтажный №6 — в 06.47 мск.

"Сейчас график движения поездов восстанавливается. Поезд №6 сообщением Москва – Санкт-Петербург уже прибыл, поезд №26 прибывает. Движение электричек также восстанавливается", — рассказала собеседница агентства.

Представитель ОЖД отметила, что на движение скоростных поездов "Сапсан" технические неисправности не повлияли.