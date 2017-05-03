В Москве будут судить трех неонацистов из Misanthropic Division*

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Три участника международной неонацистской организации Misanthropic Division* пойдут в Москве под суд за экстремизм, сообщила журналистам в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, экстремистское сообщество Misanthropic Division* в октябре 2013 года создал Дмитрий Павлов. Члены Misanthropic Division* активно публиковали в интернете материалы, возбуждающие вражду в отношении евреев, негров, мусульман и пропагандирующие нацизм и расизм.

"Завершено расследование уголовного дела по обвинению участников и руководителей структурных подразделений запрещенного на территории РФ экстремистского сообщества Misanthropic Division*, граждан России Виталия Царука, Виктора Пехтерева и Кирилла Халепо", — сказала Петренко.

Подсудимым вменяют девять преступлений экстремистской и террористической направленности.

Участники этой организации не впервые становятся фигурантами уголовных дел в России. Ранее в этом году, как заявлял РИА Новости источник в правоохранительных органах, дело возбудили в отношении главы ростовского отделения Misanthropic Division* Руслана Павлюка. По версии следствия, задержанный причастен к нападению на журналиста интернет-издания "Кавказский узел" Владислава Рязанцева в Ростове-на-Дону в январе 2017 года.

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляли, что подозревают Misanthropic Division* в организации терактов на территории республики. Члены этой организации взяли на себя ответственность за убийство командира ополчения Арсена Павлова с позывным "Моторола".

Уголовное дело расследуется и в отношении лидера Misanthropic Division Дмитрия Павлова, который, как заявляли в СК РФ минувшим летом, скрывается в Германии.

* Экстремисткое сообщество Misanthropic Division запрещено в России.