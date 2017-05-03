Жителя Саратова осудили на пять лет за столкновение двух катеров

САРАТОВ, 3 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд в Саратовской области приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы по обвинению в гибели четырех человек при столкновении двух катеров в акватории Волги в 2015 году, сообщила в среду прокуратура области.

СУСК по региону ранее сообщало, что столкновение двух судов произошло вечером 2 августа 2015 года на Волге в районе города Вольск. По данным прокуратуры, водитель одного из катеров Владимир Ольбрых был пьян и не уступил дорогу идущему справа катеру, допустив столкновение. В обоих катерах находились в момент аварии восемь человек, из которых четверо выпали за борт и погибли.

"Суд, согласившись с мнением гособвинителя, назначил Ольбрыху наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму четыре миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Суд признал его виновным по статье "нарушение правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В прокуратуре ранее отмечали, что в ходе следствия Ольбрых вину признал частично.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.